Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli görevinden istifa etti. Başkan Ali Koç ile Comolli, ilk kez Habertürk Spor'un duyurduğu şekilde saat 12.00'de bir araya geldi. Yapılan toplantıda Twitter krizi başta olmak üzere son dönemde yaşananlar masaya yatırıldı. Fransız spor adamı, toplantı sonunda istifasını Koç'a sundu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "12 Haziran 2018'de kulübümüzde sportif direktör olarak göreve başlayan Sayın Damien Comolli bugün itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Görev aldığı dönem boyunca özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

TÜRKİYE HABERTÜRK'TEN ÖĞRENDİ

Başkan Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli arasında yapılan ve istifa kararının çıktığı kritik toplantıyı ilk kez Habertürk Spor okuyucularına duyurdu.