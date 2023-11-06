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        Haberler Magazin Danla Biliç aşka geldi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

        Danla Biliç aşka geldi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

        Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Danla Biliç, bir süredir aşk yaşadığı rapçi sevgilisi Çakal ile çekildiği sarmaş dolaş pozunu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 06.11.2023 - 14:28
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        Çektiği makyaj videolarıyla fenomen haline gelen Danla Biliç, bir süredir aşk yaşadığı rapçi sevgilisi Çakal ile verdiği sarmaş dolaş pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Instagram hesabında 6 milyon takipçisi olan Danla Biliç, bir süre önce oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış fakat kısa süre sonra bu ilişkisini sonlandırmıştı. Fenomen isim şimdilerde sevilen rapçi Çakal ile bir ilişki yaşıyor.

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        Sevgilisi Çakal ile havaalanında sarmaş dolaş poz veren Danla, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

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        Rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Danla Bilic'e sosyal medya kullanıcılarının bazılarından eleştiri bazılarından ise olumlu yorum geldi.

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        İşte Danla Biliç ve Çakal'ın son pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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