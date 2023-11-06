Danla Biliç aşka geldi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı!
Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan Danla Biliç, bir süredir aşk yaşadığı rapçi sevgilisi Çakal ile çekildiği sarmaş dolaş pozunu Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Çektiği makyaj videolarıyla fenomen haline gelen Danla Biliç, bir süredir aşk yaşadığı rapçi sevgilisi Çakal ile verdiği sarmaş dolaş pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
Instagram hesabında 6 milyon takipçisi olan Danla Biliç, bir süre önce oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış fakat kısa süre sonra bu ilişkisini sonlandırmıştı. Fenomen isim şimdilerde sevilen rapçi Çakal ile bir ilişki yaşıyor.
Sevgilisi Çakal ile havaalanında sarmaş dolaş poz veren Danla, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.