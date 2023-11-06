Danla Biliç aşka geldi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

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Instagram hesabında 6 milyon takipçisi olan Danla Biliç, bir süre önce oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamış fakat kısa süre sonra bu ilişkisini sonlandırmıştı. Fenomen isim şimdilerde sevilen rapçi Çakal ile bir ilişki yaşıyor.