Dedi, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Kullanıcılar Dedi nedir, Dedi nasıl kullanılır sorularının detaylarını merak ediyor.

DEDİ NEDİR?

Dedi, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda kullanılabileceğiniz güvenli ve ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Dedi ile arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle mesajlaşabilir, sesli ve görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. Rehberinizde kayıtlı kişilerle ve gruplarla fotoğraf, video, ses, gif ve belge gibi multimedya dosyaları gönderip alabilirsiniz.

DEDİ NASIL KULLANILIR?

Dedi'ye Nasıl Kayıt Olunur ?

Uygulamayı ilk kez kurduğunuzda karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girerek kaydolabilirsiniz.

Arama ve Mesajlaşmalara Ait Kayıtlar ve İçerikleri Saklanıyor ve/veya İşleniyor mu ?

Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir.

Sohbet Grubu Kurulabilir Mi ?

Grup sohbetleri ile aileniz ve arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.

Dedi Üzerinden Dosya Gönderilebilir Mi ?

Kişilerinizle veya gruplarınızda fotoğraf, video, ses, konum, belge gibi dosyaları rahatlıkla gönderip alabilirsiniz.