Dele Alli'nin yeni adresi İtalya!

28 yaşındaki İngiliz oyuncu Dele Alli'nin yeni adresi belli oldu.

İtalyan ekibi Como, Dele Alli ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada İngiliz oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Dele Alli, son profesyonel futbol maçını Şubat 2023'te Beşiktaş formasıyla oynamıştı. Daha sonra Everton'a dönen oyuncu, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş ve sözleşmesi sona erene kadar forma şansı bulamamıştı.