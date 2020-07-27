Sivasspor, kontratları biten Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'a veda etti. Emre Kılınç'ın Galatasaray'a, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

"3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre."

"3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan."