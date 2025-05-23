İstanbul'da kan donduran olay, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 08.15 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 112 Acil ekiplerini arayıp ihbarda bulunan Hayrettin K., (40) "Kız arkadaşım uyuşturucu kullandı, ex oldu evin anahtarını doğalgaz kutusunun üzerine bırakıyorum ben çıkıyorum" diyerek kayıplara karıştı. Eve giden ekiplerse, içeri girdiklerinde yerde hareketsiz yatan genç bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Yapılan incelemelerde; evin duvarında 2 kurşun izi, yastıkta iki adet kurşun giriş çıkışı ve perdelerde kan izi tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İncelemeler sonucunda cesedin hakkında kayıp ihbarı olan Deniz Karakaya'ya (19) ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, Deniz Karakaya'nın cep telefonun kırık olduğu görüldü. Telefonda yapılan incelemede Hayrettin K. ile mesajları ortaya çıktı.

"DENİZ BENİM HELALİM' DİYOR"

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, yaşananları anlattı.

Deniz Karakaya'nın kuzeni Hakan Karakaya, yaşananları şöyle anlattı: "Deniz, kaybolduğu 2 Mayıs günü evinin önünden alınıyor. Şahıs gelip ‘Deniz benim helalim’ diyor, evin önünden alıp gidiyor. Halası ve eniştesi, ertesi gün karakola gidiyor ve kayıp başvurusunda bulunuyor. Daha sonra polis ekiplerine gelen bir ihbarla, ekipler olay yerine gittiklerinde kapıyı açtıklarında kuzenimin cenazesini buluyorlar.

"VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ"

Tabii o durumda hemen Adli Tıp’a götürülüyor otopsi yapılıyor. Bu olayı 5 Mayıs günü öğrendik. Öğrendiğimizde zaten gasilhaneye gittik. Gasilhanede cenazemizi aldık, benim ailem, annesi gasilhanede yıkamaya gittiler. Yıkamaya gittiklerinde vücudunda morluklar olduğunu söylediler.

"UFAK TEFEK BIÇAK YARASI VAR"

Vücudunun birçok yerinde morluklar varmış, ufak tefek bıçak yaraları olduklarını söylediler. Annesi o sırada bayılmış, dışarı aldık. Sonrasında cenazeyi defnettik. Biz bu olayı araştırmak istedik nedir diye. Birçok isim çıktı. Hayrettin K., o gece Deniz’le olan şahıs oymuş. Daha sonra ‘Baba’ denen bir kişi var, bu muhtemelen Hayrettin K.’nin uyuşturucu ticaretini yapan kişi, sağlayan ve götüren kişi, taksici olarak tanınıyor.

"CİNAYET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Hayrettin K.’nin takma ismi Şahin böyle bir şey var. Bazı kişilerde emniyete gidip ifade verdiklerinde bize söyledikleri ile farklı bir ifade vermiş, bunlar da var. Bize farklı anlatılıyor; emniyete gidildiğinde farklı anlatılıyor. Otopsi raporunda uyuşturucu çıkıyor, yüksek dozda ama biz bunun sadece uyuşturucudan değil, bir cinayet olduğuna inanıyoruz ve bunun çözülmesini istiyoruz.