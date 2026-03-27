        DenizBank Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapılarını açıyor

        DenizBank Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali kapılarını açıyor

        1 Nisan itibarıyla start verecek DenizBank 8. Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, Ressam Prof. Devrim Erbil'in küratörlüğünde, "Sanatını Mutlulukla Buluştur" temasıyla, kenti 30 gün boyunca çocuk ve gençlerin yaratıcılığıyla buluşturacak

        Giriş: 27.03.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin sekizinci edisyonu, DenizBank ana destekçiliğinde, 1–30 Nisan tarihleri arasında hayata geçiriliyor.

        Müze Gazhane’nin ana sahne alanı olarak belirlendiği Bienal kapsamında sergiler, performanslar, video gösterimleri, atölye çalışmaları, söyleşi ve konserlerin yanı sıra Kadıköy’den Üsküdar’a, meydanlardan şehir hatları vapurlarına uzanan etkinlikler gerçekleşecek. İstanbul, çocuk ve gençlerin üretimleriyle yaşayan bir açık hava sanat alanına dönüşecek.

        Küratörlüğünü devlet sanatçısı, ressam Prof. Devrim Erbil’in, sanat kurulu başkanlığını akademisyen, ressam Dr. Kader Akçay’ın, direktörlüğünü ise etkinliğin kurucusu Gazi Selçuk’un üstlendiği Bienal; Türkiye’nin 47 ilinden ve 16 ülkeden gelen 69 bin başvuru arasından seçilmiş 480 projeye ev sahipliği yapacak.

        DEVRİM ERBİL: SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

        “Sanatını Mutlulukla Buluştur” temasıyla hayata geçirilen Bienal, sanatın aynı zamanda duygusal bir temas, ortak bir dil ve iyileştirici bir güç olduğuna da gönderme yapıyor. Prof. Devrim Erbil, bienali “Genç zihinlerin hayal gücünü görünür kılan ve sanatın birleştirici gücünü yeniden hatırlatan bir buluşma” olarak tanımlarken, etkinliğin çocukların iç dünyalarıyla kurdukları bağı özgürce ifade edebildikleri bir alan sunduğunu vurguluyor.

        Bienal Direktörü Gazi Selçuk’un ifadesiyle ise sokakta, meydanda ve gündelik yaşamın içinde karşılaşılan sanat, erişilebilirliği bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp doğrudan deneyime dönüştürüyor.

