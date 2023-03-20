Ramazan ayı için geri sayım başlamışken iftar ve sahur saatleri araştırması hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan İmsakiye takvimi ile Denizli iftar vakti ve sahur saati belli oldu. Peki, Denizli ilk sahur vakti ve iftar saati kaçta? İşte 2023 Denizli İmsakiyesi ile Denizli iftar ve sahur vakitleri...

DENİZLİ İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ