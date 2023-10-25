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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 119-107 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 119-107 (MAÇ SONUCU)

        NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) 2023-2024 sezonu, oynanan iki maçla başladı. Son şampiyon Denver Nuggets, sezonun ilk maçında evinde Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti. Denver'da geçen sezonun MVP'si Nikola Jokic, 29 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik performansıyla triple-double yaptı. Gecenin diğer maçında ise Phoenix Suns, deplasmanda Golden State Warriors'u 108-104 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:33
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        Jokic coştu, Denver farklı kazandı!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonu, oynanan iki maçla başladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        NBA'in 78. sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

        Nuggets, all-star yıldızı Nikola Jokic'in 29 sayı, 13 ribaunt, 11 asistle "triple double" yaptığı maçı 119-107 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

        Ev sahibi ekipte Jamal Murray 21 sayı, 6 asist, Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 3 top çalmayla oynadı.

        NBA'de 21. sezonuna giren LeBron James'in 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Lakers'ta, TauRean Prince 18 sayı, Anthony Davis 17 sayı, 8 ribauntla maçı tamamladı.

        Nuggets'a geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandıran oyuncular, maç öncesi düzenlenen törenle yüzüklerini aldı.

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        SUNS, WARRIORS'U BOOKER İLE GEÇTİ

        Gecenin diğer mücadelesinde Phoenix Suns, deplasmanda Golden State Warriors'ı 108-104 mağlup etti.

        Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 6 ribaunt, 8 asist, Kevin Durant 18 sayı, 11 ribaunt, Josh Okogie 17 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

        Stephen Curry'nin 27 sayı, 5 ribauntla oynadığı Warriors'ta ise Klay Thompson 15 sayı, 7 ribaunt, ilk kez yeni takımının formasını giyen Chris Paul de 14 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.

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