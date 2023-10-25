Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 119-107 (MAÇ SONUCU) NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) 2023-2024 sezonu, oynanan iki maçla başladı. Son şampiyon Denver Nuggets, sezonun ilk maçında evinde Los Angeles Lakers'ı 119-107 mağlup etti. Denver'da geçen sezonun MVP'si Nikola Jokic, 29 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik performansıyla triple-double yaptı. Gecenin diğer maçında ise Phoenix Suns, deplasmanda Golden State Warriors'u 108-104 yendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 25.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:33 facebook

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