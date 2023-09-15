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        Haberler Gündem SON DAKİKA: İzmir Buca'da korkutan deprem! 15 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bugün

        Son dakika haberi: İzmir'de deprem! 15 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında sorgulamalar ülke genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, saat 09.52'de İzmir Buca'da bir deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklama paylaşıldı. İşte 15 Eylül 2023 Cuma günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 10:17 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:17
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 15 Eylül Cuma son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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