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HaberlerFutbol

Derbide Falcao zamanı!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisi öncesi teknik direktör Fatih Terim'den forma istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, Adem Büyük'ü kesmek istemese de Kolombiyalı'nın istekli görüntüsü sonrası fikrini değiştirdi

Galatasaray

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da forvet hattı konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Radamel Falcao, teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirdi. Kolombiyalı yıldız, dev derbide sahada olmak istediğini belirterek hocasından forma istedi. Adem Büyük'ün son dönemdeki performansından oldukça memnun olan ve öğrencisini kesmek istemeyen Terim'in Falcao'nun bu tavrından etkilendiği belirtilirken tecrübeli golcüye Kadıköy'de ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. Falcao'nun 11'de başlaması halinde Adem Büyük yedek soyunacak ve skorun gidişatına göre oyuna dahil olacak.

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