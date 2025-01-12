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        Haberler Müzik Derya Bedavacı ilk kez İstanbul Kongre Merkezi'nde

        Derya Bedavacı ilk kez İstanbul Kongre Merkezi'nde

        Derya Bedavacı, ilk kez sahneye çıktığı İstanbul Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Bedavacı, "Konsere başlarken "Bir eski romantikler bir yeni romantikler var; ama bizim önceliğimiz her zaman eski romantiklerdir" sözleriyle seyircisini selamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:21
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        İlk kez İstanbul Kongre Merkezi'nde
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        Derya Bedavacı, ilk kez sahneye çıktığı İstanbul Kongre Merkezi’nde İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi.

        Derya Bedavacı, konsere başlarken; "Bir eski romantikler bir yeni romantikler var; ama bizim önceliğimiz her zaman eski romantiklerdir" sözleriyle seyircisini selamladı.

        Derya Bedavacı, 'Tövbe' adlı şarkısını söylemeden önce "Bu sene manifest senesiymiş, benim de buna uygun bir şarkım var. Tam bir manifest şarkısı, hep beraber onu söyleyelim" ifadelerini kullandı.

        Konser sonunda dinleyicilerinin bırakmadığı ve 2 kez bise çıkan Derya Bedavacı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: İstanbul’da böylesine özel bir gecede sizlerle bir arada olmak benim için tarifsiz bir mutluluk. Sevginiz ve coşkunuzla bu geceyi unutulmaz kıldınız. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum.

        Derya Bedavacı, Bursa, Trabzon, Konya, Kayseri, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep konserleri ile 2025 kış turnesinin devamında yoğun istek üzerine 25 Nisan Cuma akşamı tekrar İstanbul Kongre Merkezi sahnesinde olacak.

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