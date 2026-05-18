        Haberler Gündem Güncel Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali" | Son dakika haberleri

        Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali" düzenlendi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde "2. Çocuk Dağcılar Festivali" gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 çocuk ve ailelerinin katıldığı festivalde, çocuklara yönelik 20 kategoride parkur oyunları ve sportif etkinlikler düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kayseri'nin Develi Belediyesi ve Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen "2. Çocuk Dağcılar Festivali", Erciyes Dağı eteklerindeki Beleşme Yaylası'nda gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 500 çocuk ve ailelerinin katıldığı festivalde, çocuklara yönelik 20 kategoride parkur oyunları ve sportif etkinlikler düzenlendi.

        Çocuklar, oyun parkurlarında hem yarıştı hem de takım çalışmasına dayalı etkinliklere katıldı.

        Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, burada yaptığı konuşmasında, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlerle gelişiminin önemli olduğunu söyledi.

        Çocukların doğayla iç içe, sporla büyümesini önemsediklerini anlatan Şengül, ailelerin de katılım göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

        Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı Emrah Doğan ise festivalin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.

        Doğanın çocuklar için önemli olduğunu belirten Doğan, "Çocuklarımızı erken yaşta doğa sporlarıyla buluşturmak istiyoruz. Hem eğitici hem eğlenceli bir organizasyon oldu. Bu çok değerli" dedi.

