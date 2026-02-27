Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Devler Ligi’nde Osimhen fırtınası! - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde Osimhen fırtınası!

        Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. Juventus eşleşmesinde oynadığı etkili oyunla takımını son 16'ya taşıyan Nijeryalı yıldız, Avrupa kupalarında sarı-kırmızılı formayla 13 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu. Şampiyonlar Ligi sahnesinde adını kulüp tarihine yazdıran yıldız oyuncu için tribünlerden yükselen ortak mesaj ise oldukça net "İyi ki varsın Osimhen."

        Giriş: 27.02.2026 - 11:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği performansla bir kez daha adından söz ettirdi. Juventus karşılaşmalarında ortaya koyduğu etkili oyunla sarı-kırmızılı ekibin turu geçmesinde başrol oynayan yıldız forvet, Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da ele geçirdi.

        2

        Rövanş maçının uzatma dakikalarında Juventus ağlarını sarsarak skoru 3-1’e getiren Osimhen, bu golle birlikte Avrupa kupalarında sarı-kırmızılı formayla 13 gole ulaştı ve kulüp tarihine geçti. Böylece Milan Baros ve Shabani Nonda’nın 12, Mario Jardel’in 11 ve Gheorghe Hagi’nin 10 gollük performanslarını geride bırakmış oldu.

        3

        Rams Park’ta oynanan ve 5-2 sonuçlanan tarihi galibiyette de doğrudan üç gole katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, iki maçlık Juventus eşleşmesinde Galatasaray hücumunun en belirleyici ismi oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta 7 kez fileleri havalandıran Osimhen, Devler Ligi gol krallığı yarışında da iddialı konuma geldi. Listenin zirvesinde 13 golle Kylian Mbappe yer alırken, Osimhen 7 golle Erling Haaland ile birlikte üst sıralarda kendine yer buldu.

        4

        27 yaşındaki santrfor yalnızca golleriyle değil, büyük maçlardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında gösterdiği performansın ardından Juventus maçlarında da fark yaratan Osimhen, bu sezon tam dört kez “maçın oyuncusu” seçilmeyi başardı. Avrupa arenasında sarı-kırmızılı formayla etkileyici bir grafik çizen yıldız futbolcu, Galatasaray’ın son 16 turuna yükselmesinde kilit rol oynadı.

        5

        Öte yandan Osimhen’in performansı yalnızca istatistiklerle sınırlı kalmadı. Avrupa kupalarında Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumuna yükselen Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı taraftarların da en büyük kahramanlarından biri haline geldi. Şampiyonlar Ligi sahnesinde adını kulüp tarihine yazdıran yıldız oyuncu için tribünlerden yükselen ortak mesaj ise oldukça net: “İyi ki varsın Osimhen.”

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        'Amerikan rüyası' sona mı erdi?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        150 metrekare diye aldığınız ev 90 metrekare çıkmasın
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi