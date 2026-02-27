Devler Ligi'nde Osimhen fırtınası!
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. Juventus eşleşmesinde oynadığı etkili oyunla takımını son 16'ya taşıyan Nijeryalı yıldız, Avrupa kupalarında sarı-kırmızılı formayla 13 gole ulaşarak kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu. Şampiyonlar Ligi sahnesinde adını kulüp tarihine yazdıran yıldız oyuncu için tribünlerden yükselen ortak mesaj ise oldukça net "İyi ki varsın Osimhen."
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi sahnesinde sergilediği performansla bir kez daha adından söz ettirdi. Juventus karşılaşmalarında ortaya koyduğu etkili oyunla sarı-kırmızılı ekibin turu geçmesinde başrol oynayan yıldız forvet, Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da ele geçirdi.
Rövanş maçının uzatma dakikalarında Juventus ağlarını sarsarak skoru 3-1’e getiren Osimhen, bu golle birlikte Avrupa kupalarında sarı-kırmızılı formayla 13 gole ulaştı ve kulüp tarihine geçti. Böylece Milan Baros ve Shabani Nonda’nın 12, Mario Jardel’in 11 ve Gheorghe Hagi’nin 10 gollük performanslarını geride bırakmış oldu.
Rams Park’ta oynanan ve 5-2 sonuçlanan tarihi galibiyette de doğrudan üç gole katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, iki maçlık Juventus eşleşmesinde Galatasaray hücumunun en belirleyici ismi oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta 7 kez fileleri havalandıran Osimhen, Devler Ligi gol krallığı yarışında da iddialı konuma geldi. Listenin zirvesinde 13 golle Kylian Mbappe yer alırken, Osimhen 7 golle Erling Haaland ile birlikte üst sıralarda kendine yer buldu.
27 yaşındaki santrfor yalnızca golleriyle değil, büyük maçlardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında gösterdiği performansın ardından Juventus maçlarında da fark yaratan Osimhen, bu sezon tam dört kez “maçın oyuncusu” seçilmeyi başardı. Avrupa arenasında sarı-kırmızılı formayla etkileyici bir grafik çizen yıldız futbolcu, Galatasaray’ın son 16 turuna yükselmesinde kilit rol oynadı.
Öte yandan Osimhen’in performansı yalnızca istatistiklerle sınırlı kalmadı. Avrupa kupalarında Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumuna yükselen Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı taraftarların da en büyük kahramanlarından biri haline geldi. Şampiyonlar Ligi sahnesinde adını kulüp tarihine yazdıran yıldız oyuncu için tribünlerden yükselen ortak mesaj ise oldukça net: “İyi ki varsın Osimhen.”