Devler Ligi'nde Osimhen fırtınası!

Rams Park’ta oynanan ve 5-2 sonuçlanan tarihi galibiyette de doğrudan üç gole katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, iki maçlık Juventus eşleşmesinde Galatasaray hücumunun en belirleyici ismi oldu. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 8 maçta 7 kez fileleri havalandıran Osimhen, Devler Ligi gol krallığı yarışında da iddialı konuma geldi. Listenin zirvesinde 13 golle Kylian Mbappe yer alırken, Osimhen 7 golle Erling Haaland ile birlikte üst sıralarda kendine yer buldu.