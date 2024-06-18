DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2024 ÖSYM DGS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı
İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavına 30 Haziran'da katılım gösterecek. Sınav öncesi DGS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranında sorgulanıyor. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 ÖSYM DGS sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar
DGS sınav yerleri sorgulama işlemleri sürüyor. İki yıllık ön lisansı, dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için girilen DGS sınavı için ÖSYM sınav giriş belgeleri ilan edildi. İşte, DGS sınav yerleri sorgulama sayfası
DGS NE ZAMAN?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
DSG SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.