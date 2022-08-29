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DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün tarihi ne zaman 2022? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihleri ne zaman bitiyor sorusu şu sıralar en çok araştırılan konular arasında. DGS tercih işlemleri ÖSYM AİS sayfası üzerinden devam ediyor. Yayımlanan kılavuza göre tercih yapacak adaylar tercihlerini 1 Eylül 2022 tarihine kadar yapabilecekler. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin detayları...

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  • DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün tarihi ne zaman 2022? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS 2022 sürecinde tercih işlemleri sürüyor. Dikey geçiş yaparak 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitime tamamlamak isteyen öğrenciler DGS tercihlerinin ne zaman açıklanacağını merakla araştırmaya devam ediyor. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
  • DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün tarihi ne zaman 2022? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS tercihleri 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanabildi.

    2022 DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
  • DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün tarihi ne zaman 2022? DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih işlemleri, 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

     

    Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 24 Ağustos 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

    DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

     

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