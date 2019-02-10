Galatasaray, lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk maçta golünü atarken Belhanda da iki golle yıldızlaştı.

Maç sonrasında açıklamalar yapan Senegalli yıldız, “Tabii ki çok mutluyum Galatasaray’a gelmiş olmaktan dolayı. Burada benim gol atmamdan çok takım olarak maçı kazanmamız önemliydi. Benim için çok keyifli bir akşam. İyi bir şekilde başladık sonrasında beraberlik golü geldi.” ifadelerini kullandı.

Benfica maçına da değinen Diagne, “Takım olarak oyundan düşmememiz gerekiyordu biz de düşmedik. Açıkçası burada savaşmak önemliydi. Biz de takım olarak savaştık ve devamını getirdik. Önümüzdeki maça bakacağız. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp Perşembe günü de istediğimiz puanları almak istiyoruz.” dedi.

"Bafetimbi Gomis'in gol rekorunu kıracak mısın?" şeklinde soru üzerine de konuşan Diagne, "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

"ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ"

Trabzonspor karşısında sergilediği iyi futbolu iki golle süsleyen Belhanda "En iyi maçım buydu diyemeyiz. Başka maçlarda da iyi oynadım. İki gol atmam, iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor" dedi.

Şampiyonluğa kenetlendiklerine vurgu yapan Faslı yıldız, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6'ya indi. Önümüzde daha 14 maç var, bu yarışta varız. Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz" ifadelerini kullandı.