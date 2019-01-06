Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir... Sezon başında transfer edilen Diego Reyes'le ilgili BeIN Sports İspanya programcısı Fernando Cevallos'tan flaş bir iddia geldi.

Habere göre; Diego Reyes, Fenerbahçe'de umduğunu bulamadı ve sözleşmesini feshetmek istiyor. Bir İspanyol kulübünden teklif alan Reyes'in Fenerbahçe'yi seçtiği ancak hata yaptığını düşündüğü için takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Meksikalı futbolcunun MLS'e transfer olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe, sözleşmesi elinde bulunan Diego Reyes ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 10'u ilk 11'de olmak üzere 15 maçta şans buldu.

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