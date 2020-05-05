İkinci düğünü için böyle form tutuyor

Dilan Çiçek Deniz: Kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum - Magazin haberleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu süreci, takipçileriyle paylaştı.

Karantinayı tek başına geçiren Deniz, "Yalnızlığın hükümdarları olduğumuz bu süreçte yazı yazmaya tekrar başlamak iyi geldi" diyerek düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

46’ıncı günüm bugün. Evde birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki birkaç milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Bir de ev kör noktada sanırım. Güneş ışığı teğet geçiyor.

"KENDİMİ BAŞIBOŞ AYÇİÇEĞİ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Ayçiçekleri, güneşi göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş ya, ben de kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum.

40'ıncı günümden sonra tuhaf hissetmeye başladım. Karantina (quaranta) İtalyanca '40' demekmiş. Aynı zamanda kasların kemiklerden sıyrılıp dökülmeye başlama zamanıymış.

Artık insanlar bana "Nasılsın?" dediklerinde bunu söylüyorum, "Kaslarım kemiklerimden dökülüyormuş gibi..." Bu ara kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var.

"KENDİMLE TÜZLEŞİP GELECEĞİM"

Verimli olduğunu hissedemeyen, ekmek yapamayan yahut yapmayan, ailesinden ayrı düşen, evde kendisinden başka karbon bazlı yaşam formu olmayan herkese; hayatta kalıyorsunuz, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Kendinize bakıyorsunuz. Çocuk büyütür gibi kendinizi büyütüp, tanıyorsunuz. Kendinizi besliyorsunuz. Şimdi kendimle bir yüzleşip geleceğim.

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