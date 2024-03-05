Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Telkök - Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi: Minik sırrımız - Magazin haberleri

        Dilan Telkök - Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi

        Dilan Telkök ile Berkay Hardal, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Çift, müjdeli haberi; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 08:09 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        12 Ekim 2019'da evlenen oyuncu Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan müjdeli haber geldi.

        2

        İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, müjdeli haberi çektirdikleri fotoğraflarla duyurdu.

        3

        "MİNİK SIRRIMIZ"

        Fotoğraflarda Dilan Telkök'ün karnının belirginleştiği görüldü. Çift, fotoğraflarına; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.

        4

        "ÇOK MUTLU OLDUM"

        Bebeklerinin ultrason fotoğraflarını yayımlayan Dilan Telkök ile Berkay Hardal'a meslektaşları İpek Filiz Yazıcı; "Hayırlı olsun çok mutlu oldum" diyerek çifti tebrik etti.

        5

        Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerinin cinsiyetini ve adını ise henüz açıklamadı.

        #Dilan Telkök
        #Berkay Hardal
        #bebek
        #hamilelik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı