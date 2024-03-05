Dilan Telkök - Berkay Hardal çiftinden bebek müjdesi
Dilan Telkök ile Berkay Hardal, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Çift, müjdeli haberi; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" sözleriyle duyurdu
12 Ekim 2019'da evlenen oyuncu Dilan Telkök ile Berkay Hardal'dan müjdeli haber geldi.
İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, müjdeli haberi çektirdikleri fotoğraflarla duyurdu.
"MİNİK SIRRIMIZ"
Fotoğraflarda Dilan Telkök'ün karnının belirginleştiği görüldü. Çift, fotoğraflarına; "Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" notunu düştü.
"ÇOK MUTLU OLDUM"
Bebeklerinin ultrason fotoğraflarını yayımlayan Dilan Telkök ile Berkay Hardal'a meslektaşları İpek Filiz Yazıcı; "Hayırlı olsun çok mutlu oldum" diyerek çifti tebrik etti.
Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerinin cinsiyetini ve adını ise henüz açıklamadı.