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Dimitris Pelkas için karar verildi!

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e kiralık olarak giden Dimitris Pelkas, İngiltere'deki takımından ayrıldı. Yunan oyuncunun geleceği netleşmeye başlarken yeni takımı için de iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

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  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

    İngiltere Championship'te mücadele eden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezon başında Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Dimitrios Pelkas'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

    Hull Live'da yer alan habere göre Pelkas, İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.
  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

    Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior'un gelecek sezon planlamasını şimdiden yaptığı belirtilirken, sezon başında takıma kiralık olarak katılan Malcolm Ebiowei ve Dimitrios Pelkas ile sözleşme uzatmama kararı alındığı belirtildi.
  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

    Oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek.
  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

    Sarı lacivertlilerin sözleşme teklifi yapmaması durumunda Pelkas serbest statüde kalacak ve istediği takıma bonservisi olmadan transfer olabilecek. 
  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

    PAOK PELKAS’A TRANSFER TEKLİFİ YAPTI

    Dimitris Pelkas’ın Fenerbahçe’ye transfer olduğu takım olan PAOK, oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katmak için teklif yaptı.
  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

    Bu sezon Hull City ile 26 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.
  • Dimitris Pelkas için karar verildi!

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