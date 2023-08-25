Dinamo Kiev - Beşiktaş yazar yorumları

Turgay Demir/Fotomaç: Gedson'un insan üstü gayretini, Aboubakar'ın hiçbir maçı boş geçmeyişini, Cenk Tosun'un dönüşünü, Rashica'ın kendine gelişini kutlamalı Beşiktaşlılar. Tur kapısı ardına kadar açık ama dahası yenilerle eskiler yavaş yavaş uyum sağlamaya başladılar. Bu çok önemli. Kartal yüksekten uçmaya hazır gibi.

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"BEŞİKTAŞ DOĞRU TAKTİKLE OYNADI"

Ali Gültiken/Sabah: Dinamo Kiev her zaman zor bir rakip. Olağanüstü şartları, olağanüstü durumları dolayısıyla onlarında yaşadıkları birçok zorluk var. Buna rağmen dikkat edilmesi gereken bir ekip. Beşiktaş bunların farkında olarak bu maçı çok doğru bir taktikle oynadı. İlk ve ikinci yarının ilk 15 dakikası üstünlüğü rakibe bıraksa da kendi düşündüklerini istediği şekilde gerçekleştirdi.