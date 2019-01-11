Buna göre, ihracat birim değer endeksi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 gerilerken, yakıtlarda yüzde 8,8 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi, Kasım 2018'de yıllık bazda yüzde 1,7 artış kaydetti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, yakıtlarda yüzde 17,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12,7 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi, Kasım 2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 12,7 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,9, yakıtlarda yüzde 2,7 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,6 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 22,5 azaldı. Azalış gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 16,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 24,2 olarak kayıtlara geçti.

MEVSİM TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ekim 2018'de 161,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,1 artarak kasımda 165,3'e ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2017'de 152,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,7 artarak Kasım 2018'de 171,7 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ekim ayında 111 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 1,2 artışla Kasım 2018'de 112,3'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Kasım 2017'de 142,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 23 azalarak, geçen yılın kasım ayında 110 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2017'de 104,5 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 4,7 puan azalarak geçen yılın kasım ayında 99,8 olarak kayıtlara geçti.







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