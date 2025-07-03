Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2025: Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru nasıl yapılır?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY MESLEK MEMURU ALIMI TARİHLERİ

Bakanlık bünyesinde görev alacak aday Meslek Memurluğu için başvurular 7 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00'da başlıyor. Son başvuru günü ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14:00 olarak duyuruldu. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” üzerinden alınacak.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),

- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

- Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri , tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da

- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2. Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına Tablo-1’de gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavın yapılacağı yabancı diller, 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları söz konusu tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır. Söz konusu uluslararası yabancı dil sınavları Tablo-2’de gösterilmiştir.