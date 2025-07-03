Dışişleri Bakanlığı personel alımı 2025: Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru nasıl yapılır?
Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre 180 aday meslek memuru alınacak. Dışişleri Bakanlığı'na alınacak personeller başvuru yapmak için tarih ve şartları araştırıyor. Giriş sınavının yazılı aşaması 17 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınava katılabilecek. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtı
Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi verdi. Aday Meslek Memuru ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 180 olarak duyuruldu. Başvuru şartları arasında giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar) yer aldı. Peki Dışişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte, başvuru nasıl yapılır?
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY MESLEK MEMURU ALIMI TARİHLERİ
Bakanlık bünyesinde görev alacak aday Meslek Memurluğu için başvurular 7 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00'da başlıyor. Son başvuru günü ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14:00 olarak duyuruldu. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” üzerinden alınacak.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),
- Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri , tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da
- Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.
2. Aday Meslek Memurluğu giriş sınavına Tablo-1’de gösterilen yabancı dil kategorilerinden sadece birinden başvurulabilecektir. Sınavın yapılacağı yabancı diller, 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları söz konusu tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 1 Ocak 2022’den son başvuru tarihine kadar alınan puanların, bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır. Söz konusu uluslararası yabancı dil sınavları Tablo-2’de gösterilmiştir.
3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurular ve bu ilanın II. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında belirtilen lisans mezuniyeti şartını yurtdışındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için : Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.
Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecektir. Asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
4. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde Tablo-1’de belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.
5. Aday Meslek Memurluğu kadrosuna ilişkin daha önce açılan giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarının herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olan adaylar giriş sınavına katılamazlar (Sınav Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.).
6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık kariyer sayfasında https://kariyer.mfa.gov.tr ilan edilecektir. Söz konusu adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.