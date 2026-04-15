        Haberler Ekonomi Teknoloji Disney bin kişiyi işten çıkarıyor

        Disney bin kişiyi işten çıkarıyor

        Walt Disney, 1000'e yakın çalışanını işten çıkarmayı hedefliyor. Bu şirketin Josh D'Amaro'yu CEO olarak atamasından bu yana yaptığı ilk işten çıkarma olma özelliği taşıyor

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 07:39
        Disney bin kişiyi işten çıkarıyor

        Walt Disney, gelecekteki birkaç ay içinde 1000'e yakın çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

        Bu şirketin Josh D'Amaro'yu CEO olarak atamasından bu yana yaptığı ilk işten çıkarmayı temsil ediyor.

        Şirketin küresel çalışan sayısı, son mali yılın raporunda 230 binden fazla olarak bildirilmişti.

        Şirket ocak ayında film, TV ve yayın operasyonlarında pazarlamayı birleştirme ve tekrarları ortadan kaldırma planını açıkladıktan sonra kıdemli yönetici Asad Ayaz'ı Pazarlama ve Marka Direktörü pozisyonuna getirmişti. Deadline'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre işten çıkarmaların nedeni bu planla ilişkili kabul ediliyor.

        Eski CEO Bob Iger şirkete yeniden katıldıktan sonra yaklaşık 8 bin kişi işten çıkarılmış; 7,5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu sağlanmıştı.

        Walt Disney'de medya endüstrisindeki maliyet düşürme ve düzene koyma dalgasının bir parçası olan en son işten çıkarmalar geçen haziran ayında gerçekleşmişti. Film ve televizyon pazarlamasının yanı sıra televizyon reklamcılığı, oyuncu seçimi ve geliştirme de dahil olmak üzere tüm bölümlerden işçi çıkarılmıştı.

        D’Amaro, 3 Şubat’ta resmen CEO olarak atandı ve 18 Mart’ta Disney’in yıllık hissedarlar toplantısında görevi devralarak 52 yıl ve iki dönem CEO olarak görev yapan Iger’in şirketteki serüvenine son verdi.

