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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da takla atan otomobildeki anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da takla atan otomobildeki anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan aynı aileden Nurşen Çiftçi (38) ve oğlu Yağız Efe Çiftçi (3) öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 05:02 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da kahreden kaza

        Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Hamzalı Mahallesi Derindere Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 BB 424 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan aynı aileden Nurşen Çiftçi (38), eşi Fırat Çiftçi (40), Yağız Efe Çiftçi (3), Alperen Çiftçi (10), Yusuf Mert Çiftçi (13) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazanın Batman'ın Sason ilçesine yakın olması nedeniyle olay yerine Batman'dan 4 ambulans, 1 UMKE ve 1 itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen Nurşen Çiftçi ve oğlu Yağız Efe Çiftçi hayatını kaybetti. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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