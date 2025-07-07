Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finalde!
Tek erkeklerde dünya 6 numarası Novak Djokovic, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp tenisçi Djokovic ile Avustralyalı oyuncu Alex De Minaur karşılaştı.
Djokovic, ilk seti farklı kaybetmesine rağmen sonradan maça ağırlığını koydu ve 1-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Günün bir diğer tek erkekler eşleşmesinde Hırvat Marin Cilic'i 6-4, 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenen İtalyan Flavio Cobolli, çeyrek finalde Djokovic'in rakibi oldu.
Tek kadınlarda ise İsviçreli Belinda Bencic, üçüncü turda milli tenisçi Zeynep Sönmez'i eleyen Rus Ekaterina Aleksandrova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.