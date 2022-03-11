Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan ve Şubart ayında başvurularına başlanan doğalgaz fatura detseği ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Doğalgaz fatura yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusu ile doğalgaz yardımı başvuru şartları nedir sorusunun cevabını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Doğalgaz desteği ödemeleri için Mart ayını işaret etmişti. Doğalgaz yardımı desteği başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı