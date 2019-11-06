Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kombiler çalışmaya başladı. Bu yıl, doğalgaza peş peşe zam yapıldı. Doğalgazda, kümülatif artış yüzde 37’nin üzerine çıktı. Vatandaşın cebinden bu kış geçen yıla göre ısınma amacıyla daha çok para çıkacak. Bu durum, başta dar gelirliler olmak üzere toplumun önemli bir bölümünü zorunlu olarak tasarrufa yönlendirecek.

AZ FATURA TAVSİYELERİ

Peki, vatandaş daha az doğalgaz faturası için ne yapmalı? Bu soruyu, doğalgaz sektöründe 15 yıldır faaliyet gösteren, bu yönüyle abone alışkanlıklarına da hakim olan bir “patron”a sorduk. Gebze ve Erzurum’da şehiriçi gaz dağıtımını PALMET Enerji’nin “patron”u Doğanay Samuray, öncelikle yalıtıma işaret etti.

Samuray, gerek duvarların gerekse de pencerelerin yalıtımının çok önemli olduğunu belirterek, “Bina yalıtımı ısı kaybının ciddi biçimde önüne geçer. Vatandaş, daha az yakar. Doğalgaza daha az para öder” dedi.

“AÇ-KAPA YAPMAYIN”

Samuray, kış mevsiminde tasarruf amacıyla kombinin kapatıldığını belirterek, “Gece yatarken kombi kapatılıyor ve sabah açılıyor. Bu tasarruf ettirmez tam tersi aç-kapa ile daha çok gaz yakarsınız. Kombinizi, ekonomi konumunda tutun” dedi.

ODA KONFOR SICAKLIKLARI

Vatandaşlar, oda sıcaklığını kaç derecede tutmalı? Samuray, 21 ile 24 derece arasının konfor sıcaklığı olduğunu belirterek, “Vatandaş, kombilerini buna göre ayarlayabilir. Bu düzeyler normaldir ve yakıt israfını önleyecek sıcaklıklardır” dedi.

PETEKLERİNİN ÖNÜNÜ KAPATMAYIN

Peteklerinin önünün kanepe ya da perde ile veya başka bir eşya ile kapatılmamasının da önemli olduğunu anlatan Samuray, “Bunu yapmayın; ısı odaya herhangi bir nesne tarafından engellenmeden dağılsın. Yoksa, yanan gazın ısı anlamında faydası son derece az olur” dedi. Samuray, özellikle kombilerde tasarruf ağırlıklı modellerin önemli olduğunu söyledi.

ALIŞKANLIKLAR NASIL DEĞİŞTİ?

Samuray, Türkiye’de doğalgaz kullanma alışkanlığının da yıllar içinde değiştiğini belirterek, “Vatandaş, doğalgaz kullanmayı öğrendi. Konutlarda, ortalama yıllık tüketim miktarı 2 bin metreküptü. Bu, yıllar içinde azaldı ve ortalama (bölgesine göre küçük değişiklik göstermekle birlikte) bin 200 metreküpe kadar geriledi” diye konuştu.

“DAR GELİRLİLER DAHA ÇABUK DOĞALGAZA GEÇİYOR”

Samuray, özellikle görece dar gelirli ailelerin, geliri yüksek ailelere göre daha erken doğalgaza geçmek üzere hamle yaptığını kaydederek, “Parası az olanlar daha çabuk doğalgaz kullanmaya geçiyor. Çünkü, fakir insanlarımız parasının kıymetini biliyor” dedi.

“KAÇAK ‘YOK’ DENECEK KADAR AZ”

Samuray, doğalgazda elektrikte olduğu gibi kaçak kullanımın bulunmadığını belirterek, “Doğalgazda, kaçak ‘Yok’ denilecek kadar azdır. Çünkü, ‘Doğalgazda patlama olur, zehirlenme olabilir’ diye sisteme müdahale edilemiyor. Elbette, bir miktar kaçak var. Ama, elektrikte olduğu gibi değil” diye konuştu.

“ERTESİ YIL GAZA GEÇİYOR”

Samuray, doğalgazın konforlu bir ısınma olanağı sunduğunu belirterek, “Aynı binada iki komşu var. Biri doğalgazla ısınıyor, diğeri farklı ve zahmetli bir kaynakla. Ertesi yıl, diğer kişi de hiç istisnasız doğalgaza geçiyor. Sahadaki uygulamalar bunu gösteriyor” dedi.

“ZORLU’NUN ŞİRKETLERİNE İLGİMİZ SÜRÜYOR”

Zorlu Enerji Grubu, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ’yi satışa sundu. PALMET Enerji, her iki dağıtım şirketini satın almak üzere “bağlayıcı fiyat teklifi” sunmuştu. Samuray, “Bu şirketlere ilgimiz sürüyor. Top, şimdi Zorlu’da…” dedi.