Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok

Doğduğun Ev Kaderindir 12. yeni bölümü bu akşam neden yok? Sorusu izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi normalde her hafta Çarşamba günleri saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Doğduğun Ev Kaderindir'in bu akşam yayınlanması gereken 12. yeni bölümü TV8'in yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yapım şirketinden henüz bu konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair TV8'den henüz bir açıklama gelmedi.