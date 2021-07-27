Teknoloji devi Amazon'un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki henüz doğrulanmamış haberlerin ardından Bitcoin'e paralel olarak Dogecoin de yükseliş gösterdi.

DOGECOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Elon Musk ve Twitter CEO'su Jack Dorsey arasında gerçekleşen, çok uzun süredir beklenen The B Word etkinliğiyle birlikte Bitcoin değer kazandı.

Bilindiği üzere Dogecoin başlangıçta şaka amaçlı piyasaya sunulmuştu. Elon Musk, Dogecoin'in spekülatif bir varlık yerine tam olarak “paranın kendisi” olduğunu iddia etti. Dogecoin'in yükselmesinde Elon Musk'ın açıklamaları etkili oldu.