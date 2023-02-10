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Haberler Gündem Doğu Anadolu Fay Hattı | 11 yıl önce "Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti! Prof. Dr. Tüysüz Habertürk'e konuştu: 2 segmente dikkat! - Deprem haberleri
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11 yıl önce "Gaziantep'te 7.7 olabilir" demişti! Prof. Dr. Tüysüz Habertürk'e konuştu: 2 segmente dikkat!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İTÜ'lü deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. 11 yıl önce Gaziantep'te katıldığı konferansta, "Burada 7.7 büyüklüğünde bir deprem olabilir" diyen Prof. Dr. Tüysüz, "Amanos-Pazarcık segmentinde deprem beklemiyoruz. Engizek fay segmenti ile Maraş fayında kırılan fay hattı 220 kilometreyi buluyor. 2020 yılındaki, 6.5 büyüklüğündeki Elazığ depremiyle Pütürge boşluğu tamamlandı. Amanos segmentinin kalan kısmı kırılabilir. Bingöl civarında kırılmadık bir yer var. Gökdere fayında da bir sismik boşluk var. Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattında Bingöl Yedisu endişelendiriyor" değerlendirmesinde bulundu

Doğu Anadolu Fay Hattı | 11 yıl önce
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Deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, 6 Şubat Pazartesi günü dün sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinden gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki acıyla sarsıldı.

Ülkemizin önemli yerbilimcilerinden, bilim insanı İTÜ'lü Prof. Dr. Okan Tüysüz, ülkemizin depremselliğini Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı.

11 YIL ÖNCE "GAZİANTEP'TE 7.7 OLABİLİR" DEMİŞTİ

2012 yılında, Gaziantep'te katıldığı konferansta kentin, Arap Yarımadası üzerinden kuzeye hareket eden kuşak ile Hakkari'den Hatay'a uzanan kuşağın çevresinde bulunduğunu ifade eden, "Bunun yanı sıra Bingöl'den başlayıp Karlıova ve Kahramanmaraş Türkoğlu'na uzanan Doğu Anadolu Fayı da oldukça yıkıcı bir konumda. Dahası Türkoğlu'ndan başlayıp Hatay Amik Ovası'ndan Lübnan'a uzanan Kızıldeniz kuşağının da Gaziantep'i etkilemesi söz konusudur. Bu kırılmamış faylar, olası 7.7'lik bir depremde Gaziantep'te ciddi hasarlar yaratabilir" sözleri, 11 yıl sonra, Gaziantep'in 55 km kuzeyinde Pazarcık'ta acı gerçek olarak sabaha karşı tüm Türkiye'yi uyandırdı.

İKİ ÖNEMLİ SEGMENTE DİKKAT ÇEKTİ

Harita 1: Doğu Anadolu Fay Hattı. Adana'dan Bing&ouml;l'e uzanan depremselliği anlatıyor.
Harita 1: Doğu Anadolu Fay Hattı. Adana'dan Bingöl'e uzanan depremselliği anlatıyor.

Prof. Dr. Tüysüz, yüreğimizi ağlatan çifte felaketin ardından kendisini tedirgin eden iki önemli fay hattı ile depremin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"PAZARCIK DEPREMİ 1990'LARDAN BERİ BİLİNİYORDU"

T&uuml;rkiye fay hattı haritası.
Türkiye fay hattı haritası.

Pazarcık segmenti, Türkoğlu'na uzanır ve bu segment, 1114 yılında 7.8, 1513 senesinde ise 7.4 deprem üretti. Buradan hareketle 400 yılda bir deprem olduğu biliniyor. Gelecektede burada büyük bir deprem olabileceği varsayılıyordu. Bu gerçek, 1990'lardan bu yana biliniyordu.

"AMANOS SEGMENTİ 521'DE, 7.5 İLE KIRILMIŞTI"

Pazarcık ve Elbistan sonrası b&ouml;lgedeki depremler.
Pazarcık ve Elbistan sonrası bölgedeki depremler.

Antakya'nın yakınındaki Amanos segmenti ise 521 yılında 7.5 büyüklüğünde depremle kırıldı. Segmentin bir kısmı kırıldı. Bu güneyindeki Yesemek segmentini etkiledi. Yesemek segmenti de 1822 yılında 7.5 büyüklüğünde depremle kırılmıştı.

"İKİ DEPREMİN ARTÇILARI BİRKAÇ AY SÜRECEKTİR"

Son depremlerle Çardak ve Sürgü'deki fay sistemlerini kırdı. İkinci deprem de bu bölgede oldu. Geleceğe yönelik harita 1'deki faylarda etkilenme olabilir. İki depremin artıçıları da birkaç ay süreyle devam edecektir.

"AMANOS SEGMENTİNİN KALAN KISMI KIRILABİLİR"

Amanos-Pazarcık segmentinde deprem beklemiyoruz. Engizek fay segmenti ile Maraş fayında kırılan fay hattı 220 kilometreyi buluyor. Elazığ depremiyle (2020/6.5) Pütürge boşluğu tamamlandı. Amanos segmentinin kalan kısmı kırılabilir.

"BİNGÖL YEDİSU ENDİŞELENDİRİYOR"

Bingöl civarında kırılmadık bir yer var. Gökdere fayında da bir sismik boşluk var. Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattında Bingöl Yedisu endişelendiriyor.

"AFET DİRENÇLİ TOPLUM VE AFET DİRENÇLİ KENTLER"

Pekiyi ne yapmalıyız? Eğitim sisteminde afete mutlaka yer vermeliyiz. Afet dirençli toplum ve afet dirençli kentler oluşturmamız lazım.

"İLK 36 SAATTE ETKİN MÜDAHALE YAPILAMADI"

Bu iki depremin ardından ilk 36 saatte panik havası vardı ve çoğu yere iş makinesi gidemedi. Elektrikler kesikti, enkaz altındakilere ulaşılamadı. Daha sonra gönüllülerin ve yurt dışından katılım, askerin desteğiyle etkin müdahale başladı. Bu depremi, hazır olmayan bir topluma can alıcı bir uyarı olarak görüyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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