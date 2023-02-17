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Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA raporuna göre 45 il, 110 ilçe diri fay hattı üzerinde bulunmaktadır. İşte Türkiye deprem fay hattı haritasına göre Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan il ve ilçeler listesi...

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  • Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?

    Deprem kuşağında yer alan ülkemizde aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Türkiye'yi yasa boğan ve milyonlarca kişiyi etkileyen Kahramanmaraş depremin ardından MTA deprem haritası ile Doğu Anadolu fay hattı üzerinden bulunan il ve ilçeler gündeme geldi. Peki, "Doğu Anadolu fay hattı nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?" İşte MTA Diri Fay Haritası ile Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan şehirler...
  • Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?

    TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI

    Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor.
  • Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

    Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor. 
  • Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?

    DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR?

    Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.
  • Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?

    İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.
  • Doğu Anadolu fay hattı haritası! Doğu Anadolu fay hattı kırıldı mı, nereden, hangi il ve ilçelerden geçiyor?

    45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!

    Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

    MTA DİRİ FAY HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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