Kısa mesajla gelen tehdit

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiBilişimDİKKAT! Bu SMS'leri açmak için acele etmeyin! Çünkü... - Haberler
ABONE OL

Kendilerine kargo şirketi süsü vererek dolandırıyorlar!

Siber suçluların insanları kandırmak için kullandıkları yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Kurgu SMS'ler (kısa mesajlar) yoluyla kurulan tuzağa dikkat çeken siber güvenlik uzmanları uyarıyor: "Cep telefonlarına gönderdikleri sahte kargo bildirimlerini tıklatarak kullanıcıların kimlik bilgilerine erişmeye, gerçek olmayan vaatlerle onları dolandırmaya çalışıyorlar. Gönderici bilgilerini mutlaka kontrol edin!"

DİKKAT! Bu SMS'leri açmak için acele etmeyin! Çünkü... - Haberler
Kısa mesajla gelen tehdit
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hayatımıza giren eve kapanma süreci, e-ticareti hiç olmadığı kadar öne çıkardı.Bu günlerde çok fazla çevrimiçi alışveriş yapıyoruz ve teslimat bildirimleri birbiriyle karışabiliyor. Yapılan alışverişlerin ardından, önce gönderimler ile ilgili bilgilerin yer aldığı kısa mesajlar sonrasında da kargo teslimatları ile ilgili bildirimler geliyor.

Bazen kargodan herhangi bir teslimat beklemesek bile dolandırıcılar o kadar inandırıcı bağlantılar ya da teklifler sunuyorlarki linke tıklayıp daha fazla bilgi edinme isteğine kapılıyoruz.

KENDİLERİNE KARGO ŞİRKETİ SÜSÜ VERİYORLAR

Siber güvenlik kuruluşu Eset’in araştırmacıları son zamanlarda, sözde kargo şirketlerinden gelen SMS kimlik avı (‘smishing’ olarak da biliniyor) dolandırıcılığında bir artış olduğunu fark etti.

Siber dolandırıcılar gönderdikleri bu tür mesajlarla kurbanlarını bağlantıya tıklatmayı amaçlıyorlar. Manipülasyon konusunda çok iyi olan dolandırıcılar kendilerini sürekli olarak yeniliyorlar. İnsanlara ikinci kez düşünme fırsatı vermeden istediklerini yaptırmak üzere yeni teknikler geliştiriyorlar.

E-posta kimlik avı yöntemine alışıldığı için birçok insan bu e-postalara karşı önlemler almaya başladı. Ancak SMS kimlik avı mesajları, bu kadar gündemde değil. Bu nedenle, suçlular bu mesajları kendi yararına kullanabiliyor.

TIKLAMAK İÇİN ACELE ETMEYİN

Eset araştırmacısı Jake Moore artan tehditleri inceleyerek şu uyarılarda bulundu:

“Bu mesajların sıklığı ve mesajlardaki yaratıcılık giderek artıyor. Sizi korkutma amacı taşıyan, büyük bir indirim sunduğunu iddia eden ve hemen harekete geçmenizi isteyen mesajlar geldiğinde bir kez daha düşünün.”

“Duygularınızı etkileyen mesajlar, farkına varmadan sizi manipüle eder. Tıklamak için acele etmeyin.”

“Gönderici bilgilerini kontrol edin, size sunulan bir teklifin bir kargo şirketinden gelip gelmeyeceğini düşünün. Olmayacak cazip tekliflere aldanmayın.”

“Size özel, bankacılık işlemlerinde kullanılabilecek bilgileri, şifre ve parolalarınızı, kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın.”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GERİ ADIM ATMIYOR! Son dakika: WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle ilgili flaş gelişme
TEKNOLOJİWhatsApp vazgeçmiyor!
Twitter ‘Türkiye devlet görevlisi’ etiketi uygulamasına başladı! Haberler
TEKNOLOJİTwitter'dan Türkiye'ye etiket!
SON DAKİKA: Körfez çıktı, Türklere kaldı! Turknet hisseleri devredildi
TEKNOLOJİKörfez çıktı, Türklere kaldı!
'GittiGidiyor pandemi ile yüzde 50 büyüdü' - Haberler
TEKNOLOJİ'Pandemi ile yüzde 50 büyüdük'
İkinci el cep telefonunda yeni dönem başlıyor! Haberler
TEKNOLOJİİkinci el cep telefonunda yeni dönem
İşte Türkiye'nin en hızlı teknoloji şirketleri - Haberler
TEKNOLOJİİşte Türkiye’nin en hızlı teknoloji şirketleri
Kadıköy'deki Türk Telekom Müşteri Merkezi yenilendi - Haberler
TEKNOLOJİTarihe tanıklık eden bina yenilendi
Teknosa 20 yılın rekorunu Covid-19 ile kırdı! Son dakika ekonomi haberleri
TEKNOLOJİ20 yılın rekorunu Covid-19 ile kırdı!
Bakan Pekcan: 2 milyonun üzerinde vatandaşımız İYS'ye girerek onaylarını kontrol etti
TEKNOLOJİİYS verileri açıklandı! Sayı 2 milyonu aştı
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A haziranda teslim alınıp, çalışmaya başlayacak
TEKNOLOJİ'HUB sistemini yerli imkanlarla üreteceğiz'