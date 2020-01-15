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Düne 5.87 liradan başlayan dolar/TL kasım ayı sanayi üretim verilerinin beklentileri karşılamamasıyla 5.89'un üzerine tırmanmıştı. Kasım ayında Sanayi Üretim Endeksi, yüzde 5.8'lik beklentiye karşın, yıllık yüzde 5.1 yükseldi.

Dolar yeni güne ise 5.8876 liradan başladı.

Bugün gözler Beyaz Saray'da imzalanacak ABD-Çin Birinci Aşama Ticaret Anlaşması'nda olacak. Anlaşmanın imzalanacağı önceden açıklandı.

DETAYLAR ETKİLİ OLABİLİR

Dolayısıyla sadece imzaların atılması piyasalarda muhtemelen önemli bir etkiye yol açmayacak. Ancak anlaşmanın detayları ve kapsamı, bazı bilgiler sızdırılmış olsa da, tam olarak bilinmiyor. Anlaşma detayları iki ülke arasında devam eden ticaret geriliminin kalıcı olarak sona ermesi yolunda ne kadar büyük bir adım atılıp atılmadığını gösterecek.

Yurtiçinde ise aralık ayı konut satış istatistikleri açıklanacak ama bunun kurda bir etkisi olması beklenmiyor. Piyasalar artık yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun alacağı faiz kararını bekliyor.