Dolar ne kadar, kaç TL? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti Grup Toplantısı'nda faiz kararıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası dolar TL kuru sert yükselişe geçti. Serbest piyasada dolar TL kuru 10 lira 80 kuruşu aştı. Ardından fiyatlar düşüşe geçti. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan güncel dolar kuru 18 Kasım verileri...

DOLAR NE KADAR OLDU?

18 Kasım 2021 Çarşamba günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru saat 09.30'da kaydedilen verilere göre 10 lira 68 kuruştan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Merkez'in bu ay da faiz indirimine gideceğine yönelik beklenti, TL üzerindeki baskıyı artırıyor. TÜİK ekim ayında yıllık enflasyonu yüzde 19.89 olarak açıkladı. Son faiz indirimiyle politika faiziyle enflasyon arasındaki fark yükselirken, 2021 sonuna kadar makasın daha da açılması bekleniyor.

Merkez'den kasım toplantısında da faiz indirimi bekleniyor. JPMorgan ekim ayı enflasyon verisinin kendilerini kasım ayında TCMB'den 100 baz puan faiz indirimi beklentilerinden daha emin hale getirdiğini belirtti.

Haftaya yapılacak PPK toplantısında 100 baz puanlık bir indirim beklediklerini belirten Deutsche Bank ekonomistleri, 16 Aralık'ta 100 baz puanlık bir indirim daha yapılmasını beklediklerini açıkladı.

27 YILIN DİBİNDE

ABD enflasyonu ve faizin baskısıyla reel efektif döviz kuru da 1994 yılından bu yana yıllık bazda en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu endeks Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre TL'nin performansını gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan faizle ilgili şunları söyledi:

Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdirmeyiz. Bunu kabulleneceğiz, bunun başka çıkışı olamaz.

Salgın döneminde tüm ülkeler kepenkleri indirirken bizim yatırımlarımıza kesintisiz devam etmemiz, açılıştan açılışa, temel atmadan temel atmaya koşmamız bunun en somut örneğidir, ispatıdır. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.