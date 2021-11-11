Dolar ne kadar, kaç TL? 11 Kasım dolar TL kuru geçtiğimiz gün öğle saatlerinde yaşanan yükseliş sonrası gözler kurdaki son verilere çevrildi. Özellikle geçtiğimiz gün öğle saatlerinde dolar TL kuru yükselişe geçerek rekor kırdı. Peki, bugün yani 11 Kasım dolar TL kuru ne kadar? Dolar neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar...

DOLAR NE KADAR OLDU?

11 Kasım 2021 Perşembe günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru saat 08.30'da kaydedilen verilere göre 9 lira 87 kuruştan işlem görüyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Geçtiğimiz güne 9.74 liradan başlayan dolar TL kuru, öğleden sonra ise ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla 9.87 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatları yüzde 0.6'lık beklentiye rağmen aylık yüzde 0.9 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 5.8'lik beklentiye karşın yüzde 6.2 geldi. Bu, son 31 yılın en yüksek yıllık enflasyonu oldu.

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir para politikasına beklenenden erken geçmesi ihtimalini artırdı. Bu da dolar/TL'de yeni rekorun gelmesini destekledi.

Dolar ekim ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 200 baz puanlık faiz indiriminden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor.

21 Ekim'de Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'ya çekmeden önce dolar 9.26 lira civarındaydı. Yani 20 günde dolar/TL'de yüzde 6'yı aşan bir yükseliş yaşandı.

Dolar/TL 2021 yılına ise 7.38'den başlamıştı. 2021 genelindeki yükselişi yüzde 34'ü buldu.