Dolar, HDP ve Biden haberleriyle yükseldi

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Güne yatay bir başlangıç yapan dolar kuru, akşam saatlerinde gelen haberlerle Fed'in bu akşam faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesi yönünü yukarı çevirdi.

ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı yönelik sözleriyle ABD 10 yıllık tahvillerinin faizleri yükselişe geçerken vadelilerde satıcılı seyir başladı.

Geçen hafta yapılan ABD hazinesinin borçlanma ihalelerine gelen talebin iyi olmasıyla 1.50'ye düşen 10 yıllıklar, Biden'ın "Putin, seçimlere müdahalede bulunma girişiminin bedelini ödeyecek. Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum" ifadeleri sonrası 1.68'e kadar çıktı ve 2020 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Ruble, dolar karşısında yüzde 1 değer kaybederken TL'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke kurlarında yükseliş görüldü. 17 Mart gününe 7.50 altında başlayan dolar/TL 7.53 seviyesine kadar yükseldi.

ABD tahvillerindeki yükseliş gün içerisinde rekor kıran Borsa İstanbul'u da öğleden sonra geri çekti. Yabancıların borsadaki payı azalırken, Borsa İstanbul 1562'den kapandı.

Piyasaların kapanmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye kapatma davası açtığı haberiyle dolardaki yükseliş hızlandı. Haber öncesi 7.51 TL'ye gevşeyen dolar kuru, kapatma davası sonrası 7.65'i test etti ve son 1 haftanın en yüksek seviyesini gördü ancak daha sonra 7.60'ın altına inildi

HDP'nin terör örgütüyle birlikte hareket ettiğinin belirtildiği iddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderilirken, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla yargılamayı yapacak. Yargılama sonrası HDP'nin kapatılması, Hazine yardımının kesilmesi ya da üyelerine siyaset yasağı AYM'nin verebileceği kararlar arasında.

Sıcak geçen gün sonrası piyasaların gözü ise saat 21'de faiz kararının açıklanacağı Fed toplantısında olacak. Fed'in bilanço kompozisyonunu veya faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak enflasyon ve büyüme öngörüsündeki yukarı yönlü revizyonlar bekleniyor. Powell'ın tahvil faizleri ve getiri eğrisine yönelik sözlerinin de izleneceği toplantı sonrası noktasal grafik de önem arz ediyor.

Daha önce 2023 yılına kadar faizlerde artış görülmeyen noktasal grafikte, piyasada 2022'de sıkılaşmanın başlayabileceğine dair beklentiler güçleniyor.