Dolar kritik seviyenin altında

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Dolar, yılın son işlem haftasına sakin bir başlangıç yaptı. TCMB'nin beklentinin üzerindeki faiz kararı sonrası 7.70 üzerinden 7.55 altına kadar inen dolar/TL cephesinde 28 Aralık haftası 7.57 seviyesinden başladı ve kritik olarak gösterilen 7.50'nin altına indi

Yurtdışı piyasalar noel haftası nedeniyle kapalı olduğundan işlem hacmi oldukça sığ olurken piyasalarda da bugün için takip edilecek önemli bir veri yok.

Perşembe günü TCMB, PPK toplantı özeti ve ABD işsizlik verileri haftanın öne çıkan gündemi arasında.