Dolar kuru 5.35'li seviyelerde başlayan haftada gün içerisindeki iniş çıkışlı grafiğine rağmen kapanışta istikrarlı seyrini korurken, dünkü gelişmelerle Ocak ayının başından bu yana ilk kez 5.30 altını gördü.

Davos'ta konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin vurgusu ve Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde sıkı duruş söylemini yenilemesinin de desteğiyle yönünü aşağı çevirdi.

Dolar kuru 5.30 TL altında, 5.2956 ile güne başladı. Euro ise 6.04 TL'den el değiştiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünkü söyleşisinde 2019 için belirlenen yüzde 2.3 büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğunu, tepe noktasının görüldüğü enflasyonda hedefleri TCMB ile bağımsız ancak yakın işbirliği ile gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Albayrak bunun yanı sıra mali disiplinden seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek, "Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok" dedi.

Merkez Bankası ise PPK toplantı özetlerinde "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiş ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu."

Geçen haftaya yüzde 19.02 seviyesinden başlayan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün valörde son işlemlerde yüzde 18.24 seviyesindeydi.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası faiz kararını ve Davos Zirvesi'ni takipte