Dolar/TL, dün ekim ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 6.20'ye kadar yükseldikten sonra 6.15 ile kapandı. Böylelikle seçim öncesi son işlem günü olan 29 Mart'ta 5.58 olan kur, 5 haftalık belirsizlik sürecinde 60 kuruşa yakın arttı ve TL'de yüzde 10 üzerinde bir değer kaybı gerçekleşti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini tekrarlatma kararının ardından TL varlıklarının satışıyla Borsa İstanbul da 90 binli seviyelere gerileyerek 2019 yılındaki tüm kazanımlarını geri verdi. Ayrıca gösterge 10 yıllık tahvil faizi de yükselerek 20 puanı aştı.

Sandık kurullarının aykırı oluşturulması nedeniyle tekrarlanacak İstanbul seçimleri nedeniyle uzmanlar ekonomi ve reform paketi için 1.5 aylık sürecin ne getireceği konusunda endişeli.

Analistler, S-400 ve F35 odaklı ABD ile ilişkiler, TCMB'nin döviz rezervleri üzerindeki güvensizlik ve yeniden start alan ticaret savaşları gibi risk faktörlerinin TL'deki baskıyı artırmasını bekliyor.

8 Mayıs sabahı dolar güne yukarı yönlü başladı ve 6.17 üzerinde işlem görüyor. Euro ve sterlin ise sırasıyla 6.92 ve 8.08 TL'den el değiştiriyor.

Bankacılar önümüzdeki dönemde seçim nedeniyle harcamalar ve bütçe üzerindeki baskının artacağını, özel sektörde yatırım ve harcamaların durmasıyla vergi gelirlerinin de düşebileceğini belirterek, bütçe açığının artmasıyla Hazine'nin de daha fazla borçlanmak durumunda kalacağının altını çiziyor.

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede "Cari açıkta iyileşme gördük ama bu ithalattaki keskin düşüşten kaynaklandı. Turizm ve hizmet sektörü iyileşti. Mal ihracatında çok fazla iyileşme görmedik. Ancak ekonominin büyük dış finansman ihtiyacı var yani dış finansman riskleri sürüyor" yorumunu yaptı.

Seçimlerin tekrarlanmasının kredi notu için çok önemli olmadığını belirten Gamble, piyasaların hala rezerv konusunda hala tedirgin olduğunu söyledi.

Gamble Türkiye'nin kredi notundan önce not görünümünü yükselmesi gerektiğini, bunun için de ekonominin sürdürülebilir biçimde yeniden dengelenmesi gerektiğini söyledi. Gamble "Cari açığın uzun süre daha düşük kalması gerekir, enflasyon da tek hanelere düşmeli. Ekonominin geçen yılki şoku atlattığını görmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı

UniCredit gelişmekte olan piyasalar FX stratejisti Kiran Kowshik ise TL'deki hareketin seçimin iptal edilmesinden kaynaklandığını ve hukukun üstünlüğü konusunun piyasalarda yakından izlendiğini söyleyerek, "Rezervlerin azaldığı da ortada ve Türkiye'nin dış çıpalar olmadan mevcut zorlukları nasıl aşabileceğine yönelik soru işaretleri bulunuyor" dedi.