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DOLAR SON DAKİKA! Dolarda Trump hareketi - 11 Kasım dolar kuru ne kadar?

Dolar kuru geçen hafta Fitch raporu ve enflasyon verileriyle iyimser ve sakin geçirdiği geçen haftanın ardından 11 Kasım haftasına hareketli başlıyor.

Hareketin nedeni ise ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta Çin tarafından gelen tarifelerin geri çekileceğine dair açıklamaların aksine konuşması. Trump, vergilerin geri çekilmesine dair fikir birliğine varılmadığını söylerken, Çin'in ticaret savaşında uygulamaya alınmış olan tarifelerin kısmi olarak geri alınmasını istediğini ve tamamen kaldırmayacağını belirtti.

11 Kasım günü dolar sığ piyasada 5.77 üzerini gördükten sonra sabahın ilk saatlerinde 5.7670 TL'den el değiştiriyor.

Hem içeride hem dışarıda yoğun haber ve veri akışının olduğu haftanın en önemli gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Trump ile yapacağı görüşme. Temsilciler Meclisi'nden geçen iki tasarının ardından iki ülke ilişkileri yeniden gerilirken liderlerin özellikle Suriye ve Halkbank davasına dair üzerine yapacağı görüşmeler kritik.

İçeride izlenen diğer gelişmeler ise mecliste yapılacak bütçe görüşmeleri, Hazine'nin yapacağı 5 ihale ve TÜİK'in açıklayacağı çeyreklik işsizlik verileri olacak.

11 Kasım günü dolar sığ piyasada 5.77 üzerini gördü, dolar karşısında yeniden 1.10'lara inen euro ise 6.3585 TL'den el değiştiriyor.

Öte yandan Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapacağı görüşme ile aynı gün ABD enflasyonu açıklanacak ve Fed Başkan'ı Powell'ın soru cevap da içeren bir sunumu olacak. Gelecek dönemde para politikası için bekle gör moduna geçen Fed düşünüldüğünde soru cevap bölümü süresince sert piyasa hareketleri görülebilir.

ABD perakende satışlar, Çin sanayi üretimi, Euro Bölgesi enflasyon verisi, Almanya ve Japonya büyüme verileri diğer önemli gelişmeler arasında.