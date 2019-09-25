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Dolar 5.70 altında

Reuters / HABERTURK.COM

Dolar/TL, piyasaya 5.73 üzerinde başlasa da ABD ve Türkiye arasında buzların erimeye başlaması ve ABD'nin gerek f-35 gerek patriotlar konusundaki s-400 şartlı teklifi, serbest ticaret anlaşmasına dönük adımlarla kur 5.70 altına gevşedi. Öte yandan, Trump'ın azil sürecinin başlaması ve DM'deki demeçelri sonrası küresel risk iştahında geri çekilme görülüyor. Dolar tevdiat hesapları ise 219 milyar dolar ile tarihi seviyelere geldi. 25 Eylül sabahı dolar 5.6970 seviyesinde

dolar

Dolar/TL haftaya 5.73 civarında başladıktan sonra ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerle 5.70'in altına geriledi. Tahvil getirileri yönünü aşağı çevirdi.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer para birimi olurken, bankacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarının izlemeye devam ettiğini söylediler.

Cumartesi günü ABD'ye giden Erdoğan, temaslarına haftasonu başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen  Erdoğan'ın Trump ile yapması beklenen ikili görüşmeyi ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek konuları takip ediyor olacaklar.  

Dün gelen haberlere göre ABD'nin Türkiye'ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi.

Habere göre ABD'nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest
ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor ancak geçen hafta dolar tevdiat hesapları ise 219 milyar dolar ile tarihi seviyelere geldi

Dolar/TL, 25 Eylül gününe 5.70 altında seviyelerden başladı ve 5.6970 TL'den el değiştiriyor. 

Bankacılar haberin ardından ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu algının arttığını bunun da TL'ye pozitif yansıdığını söylediler. ABD ile ilişkilerde en çok sorun yaratabilecek konu olarak ABD'nin Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarması sonrası Türkiye'nin uçak ihtiyacını yine Rusya'dan karşılayacak olması olarak gösterilirken, gelen haberleri "Bu döngüyü kırabilecek açıklamaların kuvvetlenmesi TL'ye de pozitif yansıdı" şeklinde değerlendiriliyor.

Öte yandan, Trump'ın azil sürecinin başlaması ve DM'deki demeçleri sonrası küresel risk iştahında geri çekilme görülüyor. Piyasaları etkileyen bir diğer unsur da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ABD-Çin ticaret görüşmelerinin iki hafta içinde  yeniden başlayacağını açıklaması oldu. Haber, piyasalara olumlu yansıdı ve yükselme göründü ancak yavaşlayan küresel büyümeye dair endişeler riskli varlıklara olan talep azaldı.

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