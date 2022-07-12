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Dolar ve euro 20 yıl sonra eşitlendi! 12 Temmuz bugün Euro/Dolar piyasalarında son durum ne? Dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar ve euro piyasalarında son dakika gelişmesi yaşandı. Küresel piyasalarda değer kazanan dolar euro kuru ile aynı seviyeye geldi. Euro/dolar paritesi 20 yıl sonra ilk kez eşitlendi. İşte, 12 Temmuz 2022 Güncel dolar ve euro fiyatı....

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  • Dolar ve euro 20 yıl sonra eşitlendi! 12 Temmuz 2022 bugün Euro/Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle euro/dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Dolar ve euro piyasalarındaki hareketlilik sonrası "Dolar neden yükseliyor? Euro/dolar ne kadar, kaç TL?" soruları gündeme geldi. İştei 12 Temmuz güncel dolar ve euro kuru...
  • Dolar ve euro 20 yıl sonra eşitlendi! 12 Temmuz 2022 bugün Euro/Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    DOLAR VE EURO EŞİTLENDİ!

    Euro ile dolar başabaş seviyesine geldi.

    Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde güvenli liman arayışıyla değerlenen dolar tüm önemli para birimlerine olduğu gibi euroya karşı da güçlendi.

    Euro/Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde yüzde 1'i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle paritede 2002'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

     

    Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 1'e yakın artış kaydetti ve 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
  • Dolar ve euro 20 yıl sonra eşitlendi! 12 Temmuz 2022 bugün Euro/Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

    İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

    Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı. Çin'de yeniden Kovid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

     

    Dolarda güçlenme haftanın ilk işlem gününde manşetlerde ilk sıralara çıkarken, piyasa aktörleri ABD enflasyonuna odaklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi yenilemesini öngörüyor.
  • Dolar ve euro 20 yıl sonra eşitlendi! 12 Temmuz 2022 bugün Euro/Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    DOLAR/EURO PARİTESİNDE SON DURUM

    Dolar/Euro paritesi 1.00 oldu.
  • Dolar ve euro 20 yıl sonra eşitlendi! 12 Temmuz 2022 bugün Euro/Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    12 TEMMUZ DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

    12 Temmuz Salı günü saat 08:30'da kaydedilen rakamlara göre 17,35 TL olarak kayıtları geçti.
  • Dolar ve euro 20 yıl sonra eşitlendi! 12 Temmuz 2022 bugün Euro/Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar neden yükseliyor?

    12 TEMMUZ EURO NE KADAR?

    12 Temmuz Salı günü saat 08:30'da 17,36 TL'den işlem görüyor.

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