Wall Street haberi ve petrol Türk Lirası'na destek

Hafta başında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı'nın G-20 toplantısında yaptığı görüşmeden sonra ticaret savaşlarına 3 ay ara verildiğine dair haber ile birlikte kasım ayı enflsayon rakamının yüzde 1.44 düşmesi sonucunda 5.1350 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL daha sonra 5.45'i aşmıştı. Bu yükselişe ise Trump ve ABD'li diğer yetkililerin anlaşmaya dair olumsuz açıklamaları ve Türkiye tarafında ise Merkez Bankası'nın düşük gelen enflasyon rakamının ardından erken faiz indirime gidebileceği haberleri neden olmuştu. Ancak hem Merkez Bankası hem de Finansal İstikrar Komitesi yaptığı açıklamalar ile faiz indiriminin gündemde olmadığını belirtince Türk Lirası yeniden geri gelmeye başladı. Ancak bu kez ABD'de 2 yıllık faizlerin uzun vadeli tahvil faizlerinin üstüne çıkması ile oluşan durgunluk riski ve daha da önemlisi Çinli dev telefon üreticisi Huawei’nin CFO'su (Mali İşler Müdürü) Meng Wanzhou, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) iade edilmek üzere Kanada’da gözaltına alınması dün tüm piyasaları etkisi altına aldı. Bu kadar Çin-ABD ticaret savaşlarının boyutlanarak devam edeceği şeklinde değerlendirildi. Borsalarda yüzde 3'leri geçen düşüşler görüldü. Aynı nedenle altın fiyatları da 1.249 dolara çıkmıştı. Bu gelişme özellikle uluslararası yatırımcılarda Türk Lirası'nın satılıp altın üreticisi olan Güney Afrika para birini Rant'ın alınması şeklinde yatırım stratejisi doğurmuş ve TL zayıflamıştı.

ÖNCE FED HABERİ

Ancak dün gece Wall Street Journal'de çıkan bir haberde Fed'in aralık toplantısının ardından bekle göre politikasına geçeceğinin yazılması faiz artırımlarınnı rafa kalkması beklentileri güçlendirince tüm piyasalar toparlandı ve önceki gün oynaklığı çok yüksek olan Türk lirası ve Borsa İstanbul artıya geçti.

PETROL GÜÇLÜ DESTEK

İkinci olarak süren OPEC görüşmelerinde, Rusya'nın Suudi Arabistan'ın talep ettiği büyüklükte bir üretim indirimine gitmeyi reddettiği haberinin ardından üretim kısıntıları konusunda bir anlaşmaya varılamayacağı beklentisi ile gerileyen petrol fiyatları Türkiye piyasalarına doping etkisi yaptı. Petrol hafta içinde çıktığı 64 dolar seviyesinden 60 doların altına indi. Borsa İstanbul önceki gün da pitrol fiyatlarındaki düşüş ile diğer borsalardaki yüzde 3'lük düşüşlere rağmen kaybını yüzde 1.05 ile sınırlı tutarken bugün de 0,5 puan artıda açıldı. Dolar/TL'de dün ABD ekonomisinde resesyon beklentisi ile tüm para burumleri gibi çıktığı 5.40 seviyesinden 5.32'ye kadar indi. Bu iki gelişme bir yanda küresil ticaret savaşlarının olumsuz etkisi Demokles'in kılıcı gibi tepesinde sallansa da bu iki gelişyme ile 5.32-5.33 seviyesine tutunmayı surdurdu. Türk Lirası'nın destekmeyen üçüncü önemli etken de New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusundan vazgeçmesi oldu.

OPEC VE ABD VERİSİ GÜNDÜMDE

Haftanın son günü piyasaları etkiyecek olası iki gelişme ise OPEC toplantı sonucunun açıklanması ve ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Son dönemde gelen bazı zayıf verilerle bugünkü ABD istihdam verisinin daha da önemli hale geldi. Eğer veri güçlü gelirse piyasaları olumsuz zayıf gelirse olumlu etkilemesini bekleniyor.





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