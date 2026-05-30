Dolu yağışı bahçeleri vurdu

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mut ilçesinde de ara ara etkili oldu.

Hamam, Alaçam, Sarıkavak, Sakız ve Hacıahmetli Mahallerinde rüzgarla birlikte sağanak yağmurun yanı sıra dolu da yağdı. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler kısa sürede beyaza büründü.

Kayısı ve zeytin ağaçları da doludan kısmen zarar gördü. Üreticiler bahçelerinde ki zararın boyutunun yapılacak tespitlerin ardından netleşeceği bildirildi. Bahçe sahiplerinden İbrahim Cüce, Bir sezonluk emeklerinin dolu nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.