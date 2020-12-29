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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş),gıda enflasyonunun aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2.91 arttığını;

dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2.590 lira, yoksulluk sınırının ise 8.436 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

Açlık sınırı geçen yıl Aralık'ta 2.163 lira, yoksulluk sınırı 7.045 lira; 2020 Kasım'da açlık sınırı 2.517 lira, yoksulluk sınırı 8.198 liraydı.

Türk-İş raporunda "Sadece son ayda da aile bütçesine gıdadaki fiyat artışlarından dolayı gelen ek yük 73 TL'dir.

Diğer harcamalarla birlikte dört kişilik ailenin aylık ek harcama zorunluluğu 239 TL'ye ulaşmıştır" denildi.

Raporda yürürlükteki asgari ücretin halen dört kişilik ailenin açlık sınırını bile karşılamaktan uzak kaldığına da dikkat çekildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.