Turkcell tarafından Türkiye'ye kazandırılan “DQ Dijital Zeka” OECD, IEEE ve WEF tarafından dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı olarak belirlendi. Singapurlu bilim insanı Dr. Yuhyun Park tarafından geliştirilen “Dijital Zeka”, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve gereklerine uyum sağlamalarını olanaklı kılan teknik, zihinsel ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Birliği (IEEE) ile DQ Enstitüsü, dünya genelinde DQ’nun dijital okuryazarlık konusunda temel alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir ortaklığa imza attı.

Çalışmayla ilgili New York’ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) desteğiyle düzenlenen toplantıda OECD Genel Sekreter Danışmanı Gabriela I. Ramos Patino, IEEE Teknoloji Politikası ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Karen McCabe, DQ Institute Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Yuhyun Park ve WEF IT ile Elektronik Endüstrileri Yöneticisi Eric White bir araya gelerek, DQ küresel işbirliğine resmiyet kazandırdı.

ÇOCUKLARI DİJİTAL DÜNYAYA HAZIRLAYACAK

Çok paydaşlı iş birlikleriyle eğitim ve teknoloji toplulukları arasındaki çalışmaları koordine ederek, dünya genelinde dijital zekanın geliştirilmesini amaçlayan bu global kurumlar, tüm çocuklara dijital dünyanın etkili bir vatandaşı olmak için gerekli olan, gizlilik, güvenlik, dijital duygusal zeka ve daha fazlasını içeren sosyal becerileri kazandırmak için çalışmalar yürütecek.

Dijital okuryazarlık yapısının oluşturulması için DQ Enstitüsü ile işbirliği yapan WEF, OECD ve IEEE, kamu kuruluşları, akademik uzmanlar, öğretmenler, vakıflar, ebeveynler ve öğrenciler dahil eğitim topluluklarıyla iletişime geçerek bir eğitim ekosistemi oluşturacak.

İlkokul düzeyindeki çocuklara okullarda verilecek DQ eğitimleri, bir oyun platformu sayesinde online olarak yapılacak. 8-12 yaş arası çocukları oyun oynarken eğitmek için geliştirilen DQ çocuklarda dijital riskler ve siber saldırılara karşı bilinç ve savunma mekanizması oluşturmak üzere geliştirildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları kaydetti:

"Turkcell tarafından Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza kazandırılan DQ Dijital Zeka Projesi ile amacımız, çocukların dijital dünyanın güçlü birer bireyi haline gelirken, online risk ve tehlikelerden kendilerini korumalarını öğretebilmek. Şimdi bu proje dünyanın çok önemli kurumları tarafından küresel çapta standart haline getiriliyor. Bu önemli gelişme, Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan Dijital Zeka kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir."

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