dijital zeka
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji > DQ Dijital Zeka dünya standardı oldu

DQ, dünya standardı olarak belirlendi

Çocukların dijital dünyaya daha iyi hazırlanması amacıyla Turkcell’in Türkiye’ye kazandırdığı “DQ Dijital Zeka” OECD, IEEE ve WEF tarafından dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı oluyor. Bu alanda küresel işbirliği, New York’ta Dünya Ekonomik Forumu desteğiyle düzenlenen toplantıda resmiyet kazandı

27.09.2018 - 14:52 | Güncelleme:

Turkcell tarafından Türkiye'ye kazandırılan “DQ Dijital Zeka” OECD, IEEE ve WEF tarafından dijital okuryazarlık ve yetenekler konusunda dünya standardı olarak belirlendi. Singapurlu bilim insanı Dr. Yuhyun Park tarafından geliştirilen “Dijital Zeka”, 8-12 yaş aralığındaki çocukların dijital dünyanın riskleriyle baş edebilmeleri ve gereklerine uyum sağlamalarını olanaklı kılan teknik, zihinsel ve sosyal yetkinlikler olarak tanımlanıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Elektronik ve Elektrik Mühendisleri Birliği (IEEE) ile DQ Enstitüsü, dünya genelinde DQ’nun dijital okuryazarlık konusunda temel alınması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir ortaklığa imza attı.

Çalışmayla ilgili New York’ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) desteğiyle düzenlenen toplantıda OECD Genel Sekreter Danışmanı Gabriela I. Ramos Patino, IEEE Teknoloji Politikası ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Karen McCabe, DQ Institute Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Yuhyun Park ve WEF IT ile Elektronik Endüstrileri Yöneticisi Eric White bir araya gelerek, DQ küresel işbirliğine resmiyet kazandırdı.

ÇOCUKLARI DİJİTAL DÜNYAYA HAZIRLAYACAK

Çok paydaşlı iş birlikleriyle eğitim ve teknoloji toplulukları arasındaki çalışmaları koordine ederek, dünya genelinde dijital zekanın geliştirilmesini amaçlayan bu global kurumlar, tüm çocuklara dijital dünyanın etkili bir vatandaşı olmak için gerekli olan, gizlilik, güvenlik, dijital duygusal zeka ve daha fazlasını içeren sosyal becerileri kazandırmak için çalışmalar yürütecek.

Dijital okuryazarlık yapısının oluşturulması için DQ Enstitüsü ile işbirliği yapan WEF, OECD ve IEEE, kamu kuruluşları, akademik uzmanlar, öğretmenler, vakıflar, ebeveynler ve öğrenciler dahil eğitim topluluklarıyla iletişime geçerek bir eğitim ekosistemi oluşturacak.

İlkokul düzeyindeki çocuklara okullarda verilecek DQ eğitimleri, bir oyun platformu sayesinde online olarak yapılacak. 8-12 yaş arası çocukları oyun oynarken eğitmek için geliştirilen DQ çocuklarda dijital riskler ve siber saldırılara karşı bilinç ve savunma mekanizması oluşturmak üzere geliştirildi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları kaydetti:

"Turkcell tarafından Türkiye’nin geleceği çocuklarımıza kazandırılan DQ Dijital Zeka Projesi ile amacımız, çocukların dijital dünyanın güçlü birer bireyi haline gelirken, online risk ve tehlikelerden kendilerini korumalarını öğretebilmek. Şimdi bu proje dünyanın çok önemli kurumları tarafından küresel çapta standart haline getiriliyor. Bu önemli gelişme, Turkcell tarafından ülkemize kazandırılan Dijital Zeka kavramının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.