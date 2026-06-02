        Haberler Spor Tenis Dünya 1 numarası Sabalenka, Fransa Açık'ta çeyrek finale çıktı!

        Dünya 1 numarası Sabalenka, Fransa Açık'ta çeyrek finale çıktı!

        Fransa Açık'ta, kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 00:11 Güncelleme:
        Sabalenka, Fransa Açık'ta çeyrek finale çıktı!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka çeyrek finale yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Japon rakibi Naomi Osaka'yı (16) 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

        Erkeklerde ise 4 numaralı seribaşı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime, Şilili rakibi Alejandro Tabilo'yu 6-3, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

        İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, Arjantinli raket Juan Manuel Cerundolo'yu 6-3, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli de ABD'li tenisçi Zachary Svajda'yı 6-2, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.

