Dünya 1 numarası Sinner'den Fransa Açık'a erken veda!

MHP lideri Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "27 Mayıs ülkücü şehitlerimizin huzurunda, üstlendiğimiz vazifeleri, taşıdığımız unvanların ardında nasıl büyük bedeller nasıl ağır çileler nasıl mübarek fedakarlıklarda bulunduğunun yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, "Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik beraberliğini dirlik ve düzenini son nefesimize dek gözeteceğiz." dedi