        Haberler Spor Tenis Dünya 1 numarası Sinner'den Fransa Açık'a erken veda!

        Dünya 1 numarası Sinner'den Fransa Açık'a erken veda!

        Dünya 1 numarası Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a ikinci turda veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Dünya 1 numarası Sinner'den Fransa'da erken veda!

        Erkek tenisinde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ikinci turda veda etti.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gününde Arjantinli Juan Manuel Cerundolo ile karşılaşan Sinner, rakibi karşısında setlerde 6-3, 6-2 ve 5-1 öndeyken kramplar nedeniyle tıbbi mola almak zorunda kaldı.

        Korttaki mikrofonlardan İtalyan raketin, başının döndüğü ve midesinin bulandığı yönünde ifadeler kullandığı duyulurken, Sinner mola öncesi ve sonrası kaybettiği puanlarla üçüncü seti 7-5 verdi.

        Rahatsızlığı devam eden Sinner karşısında dördüncü ve beşinci seti 6-1 alan Cerundolo, üçüncü tura çıktı.

        Toprak sezonunda Madrid, Monte Carlo, Roma'da şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 6 Masters 1000 turnuvası kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçen 24 yaşındaki Sinner, İspanyol Crlos Alcaraz'ın yokluğunda şampiyonluk için favori görülüyordu.

        MHP lideri Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "27 Mayıs ülkücü şehitlerimizin huzurunda, üstlendiğimiz vazifeleri, taşıdığımız unvanların ardında nasıl büyük bedeller nasıl ağır çileler na...
